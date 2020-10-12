12.10.2020 15:19

Стрельба на Старицкого: информация полиции

Полицейские расследуют обстоятельства инцидента в Шевченковском районе.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 11 октября 2020 года в 20:30 из службы «102» в Шевченковский отдел полиции поступила информация о том, что на улице Старицкого был слышен звук, похожий на выстрел.

На место выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции и патрульные полицейские.

По словам 52-летней заявительницы, около 20:25 она подъехала к подъезду дома, где у нее возник конфликт с неизвестным.

В ссору вмешался муж заявительницы, который сделал несколько выстрелов в неизвестного.

42-летнего раненого доставили в больницу.

Состояние его здоровья удовлетворительное.

Полицейские провели осмотр места происшествия, установили участников конфликта, опросили свидетелей, изъяли вещественные доказательства, в том числе специальное средство для отстрела резиновых пуль.

Следователем Шевченковского отдела полиции по данному факту возбуждено уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.