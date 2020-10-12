Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На Харьковщине женщина из ревности подожгла дом соперницы (Полиция)
12.10.2020  14:24   

ФОТО: На Харьковщине женщина из ревности подожгла дом соперницы (Полиция)

В Харьковской области задержали 35-летнюю подозреваемую в поджоге дома.


://hk.npu.gov.ua

Как сообщили  в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, информация о пожаре в городе Лозовая поступила в отдел полиции 10 октября около 8:00.

47-летняя пострадавшая сообщила, что накануне был конфликт с малознакомым женщиной из-за ревности. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет.

При проведении проверки правоохранители установили, что в ночь на 10 октября 35-летняя злоумышленница проникла на территорию домовладения заявителя и подожгла дом и сарай.

Женщине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины и задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, харьков, пострадавшие
 
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