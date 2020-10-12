Полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа (ГУ НП)

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования ребенка.
Инцидент произошел 11 октября в Волчанске. Мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажки.
25-летняя мать рассказала полиции, что она на несколько минут вышла из комнаты. Мальчик забрался на подоконник открытого окна и оперся на москитную сетку, в результате чего и выпал из окна.
Пострадавшего доставили в больницу Харькова. Состояние ребенка удовлетворительное. Малыш получил ссадины и ушибы.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".
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