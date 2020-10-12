Главная Новости Криминал и происшествия Полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа (ГУ НП)
12.10.2020  13:31   

Полуторагодовалый ребенок выпал из окна третьего этажа (ГУ НП)

Полиция открыла уголовное производство по факту травмирования ребенка.


// Facebook

Инцидент произошел 11 октября в Волчанске. Мальчик выпал из окна третьего этажа многоэтажки.

25-летняя мать рассказала полиции, что она на несколько минут вышла из комнаты. Мальчик забрался на подоконник открытого окна и оперся на москитную сетку, в результате чего и выпал из окна.

Пострадавшего доставили в больницу Харькова. Состояние ребенка удовлетворительное. Малыш получил ссадины и ушибы.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 15, п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  выпал из окна, харьков, полиция
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.08 Криминал и происшествия Мальчик упал с 9 этажа: полиция расследует обстоятельства 01.06 Криминал и происшествия Смерть под дождем: мужчина разбился, выпав из окна (ФОТО) 01.06 Криминал и происшествия Женщина с ребенком выпали из окна: в полиции открыли два уголовных дела
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 