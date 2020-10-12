Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Жуткое ДТП на Ландау: водитель вылетел через лобовое стекло (Соцсети)
12.10.2020  13:01   

ФОТО: Жуткое ДТП на Ландау: водитель вылетел через лобовое стекло (Соцсети)

Авария произошла в районе Турбоатома, перед Коммунальным путепроводом.


// Facebook

Там столкнулись два легковых автомобиля – Daewoo Matiz и Opel.

Как сообщают соцсети, Matiz выезжал с Московского проспекта на мост и не пропустил Opel. В результате столкновения Матиз три раза перевернулся, а водитель вылетел из машины на встречную полосу движения.

Официальная информация уточняется.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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