ФОТО: Жуткое ДТП на Ландау: водитель вылетел через лобовое стекло (Соцсети)

Авария произошла в районе Турбоатома, перед Коммунальным путепроводом.
Там столкнулись два легковых автомобиля – Daewoo Matiz и Opel.
Как сообщают соцсети, Matiz выезжал с Московского проспекта на мост и не пропустил Opel. В результате столкновения Матиз три раза перевернулся, а водитель вылетел из машины на встречную полосу движения.
Официальная информация уточняется.
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