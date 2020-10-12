Рейдерский захват предприятия в Валковском районе Харьковской области: шесть человек предстанут перед судом (Прокуратура)

Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении 6 лиц по факту рейдерского захвата сельскохозяйственного предприятия путем подделки документов, противоправного завладения имуществом предприятия и группового нарушения общественного порядка, совершенных организованной группой (ч. 3 ст. 28, ч . 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ст. 293 УК Украины).
Как сообщил и.о. начальника отдела областной прокуратуры Александр Хихля, досудебным расследованием установлено, что в 2019 году мужчина создал и возглавил организованную группу, которая осуществила рейдерский захват сельскохозяйственного предприятия в Валковском районе Харьковской области. Агрессивно настроенные молодые люди показали документы, свидетельствующие, что произошла смена собственника предприятия, угрожали расправой и парализовали работу предприятия.
Также установлено, что государственный регистратор одного из сельских советов Полтавской области по поддельным документам совершил незаконные регистрационные действия и сменил руководителя и владельца данного предприятия.
При вмешательстве правоохранительных деятельность преступной группы была пресечена и предупреждено ущерб на сумму свыше 128 млн грн, а также разоблачены коррупционные связи фигурантов в местных органах самоуправления и юстиции.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
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