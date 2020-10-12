ФОТО: Подробности ДТП в центре Харькова, есть пострадавший (Патрульная полиция)

Пассажир автомобиля Daewoo госпитализировали в больницу.
Напомним, 12 октября около 7:30 произошла автоавария на улице Жен Мироносиц, 5.
Участниками ДТП стали автомобили BMW и Daewoo, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате столкновения пострадал пассажир из автомобиля Daewoo. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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