ВИДЕО: Смертельный пожар в МЖК Интернационалист (ГСЧС)

Во время пожара в 12-этажке пожарные эвакуировали 33 человека.
Вечером 10 октября в двенадцатиэтажном жилом доме по улице Кричевского, 39 произошел пожар. Возгорание возникло в квартире на первом этаже.
На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горели мебель и домашние вещи на площади 8 кв.м.
Из-за сильного задымления верхних этажей бойцам 22-й части ГСЧС пришлось организовать эвакуацию жителей всего подъезда. Всего под их наблюдением успешно эвакуировались на свежий воздух 33 человека.
Во время проведения разведки в горящей квартире звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшего ее владельца, 1969 года рождения.
В 19:49 пожар локализован и в 20:38 окончательно ликвидирован.
По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
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