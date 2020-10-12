12.10.2020 09:58

ВИДЕО: Смертельный пожар в МЖК Интернационалист (ГСЧС)

Во время пожара в 12-этажке пожарные эвакуировали 33 человека.



// ГСЧС

Вечером 10 октября в двенадцатиэтажном жилом доме по улице Кричевского, 39 произошел пожар. Возгорание возникло в квартире на первом этаже.



На момент прибытия пожарных в комнате квартиры горели мебель и домашние вещи на площади 8 кв.м.

Из-за сильного задымления верхних этажей бойцам 22-й части ГСЧС пришлось организовать эвакуацию жителей всего подъезда. Всего под их наблюдением успешно эвакуировались на свежий воздух 33 человека.

Во время проведения разведки в горящей квартире звеном газодымозащитной службы было обнаружено тело погибшего ее владельца, 1969 года рождения.



В 19:49 пожар локализован и в 20:38 окончательно ликвидирован.



По предварительным данным причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.