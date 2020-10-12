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12.10.2020  08:55   

ФОТО: На Гагарина Lexus въехал в ВАЗ (Патрульная полиция)

Пострадавших в столкновении нет.


// Facebook

Авария произогша около полудня воскресенья, 11 октябюря.

Как сообщили в Патрульной полиции, на проспекте Гагарина, 127 водитель автомобиля Lexus нарушил п.12.1, 13.1 ПДД Украины и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ 21703.

На водителя автомобиля Lexus патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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