Главная Новости Криминал и происшествия Ограбление у банкомата: рецидивист выхватил деньги, скрылся, но был пойман (МВД)
11.10.2020  17:59   

Ограбление у банкомата: рецидивист выхватил деньги, скрылся, но был пойман (МВД)

Полицейские разоблачили злоумышленника под Харьковом.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, с заявлением в полицию 10 октября 2020 года около 7:40 обратился житель поселка Зачепиловка.
 
Мужчина возле банкомата, в момент выдачи денег, выхватил 400 гривен из рук человека и скрылся.
 
Работники местного отделения полиции, в ходе розыска, установили личность злоумышленника.
 
Им оказался 34-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления.
 
Следственным отделом данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Правонарушителю грозит до 4 лет тюрьмы.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, банкомат, харьков, засада
 
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