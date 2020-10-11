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11.10.2020  16:32   

ФотоФакт: кладбище в огне (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал Типичная Алексеевка, огонь охватил 17-е кладбище.

Подробностей чрезвычайного просишествия пока нет.

Тэги:  пожар, кладбище, харьков
 
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