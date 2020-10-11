ФотоФакт: кладбище в огне (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 11 октября Сегодня будет сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Единственный путь в данной ситуации – это заразить людей своим энтузиазмом.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на понедельник, 12 октября (РЕДПОСТ) Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера.