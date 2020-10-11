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11.10.2020  15:20   

Вечернее ДТП: в результате аварии в неотложку попали дети (ГУНП)

Полиция расследует обстоятельства ДТП в Харькове, в результате которого пострадали четыре человека.


//hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции инфомация о автопроисшествии по улице Белгородское шоссе поступила в полицию 9 октября 2020 года около 22:00.
 
В результате столкновения автомобилей Renault и ВАЗ-2111 травмы получили 30 и 36-летние водители, а также 8 и 10-летние девочки - пассажиры «ВАЗ-2111».
 
Следователм открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
 
Все обстоятельства ДТП устанавливаются. Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
 
 
 
Тэги:  дтп, авария, харьков, дети в больнице
 
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