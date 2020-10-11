Внимание! Десять дней не могут найти сбежавшего без денег и документов мужчину (ГУНП)

Полиция разыскивает Ивана Харченко.
Сегодня будет сложно раскачаться на любые дела, к которым нет искреннего интереса. Единственный путь в данной ситуации – это заразить людей своим энтузиазмом.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Днем, возможно, пройдет мелкий дождь, но он закончится еще до наступления вечера.
Международный день девочек установлен в знак признания прав девочек и уникальных проблем, с которыми им приходится сталкиваться.
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