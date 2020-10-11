11.10.2020 12:04

Внимание! Десять дней не могут найти сбежавшего без денег и документов мужчину (ГУНП)

Полиция разыскивает Ивана Харченко.



//hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполции Первомайским отделом полиции разыскивается Иван Харченко, 1981 года рождения.

Мужчина 1 октября 2020 года ушел из дома и не вернулся.

Его приметы: рост около 170 см, худощавого телосложения, темно-русые волосы, карие глаза, имеет свежие рубцы на животе после операции.

Был одет в серую куртку с белыми лампасами, резиновые тапочки, черные носки, брюки черные с надписью Adidas, темно-зеленую футболку, шапку черную с синими и белыми полосками.

Человек имеет психические расстройства.

Ранее уже покидал дом.

Телефона, денег и документов при себе не имеет.

Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о разыскиваемом, просим сообщить в Первомайский ОП ГУНП в Харьковской области по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 066-615-81- 70,102 или другим доступным для вас способом.