Внимание! Пропала девочка (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 10 октября Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные (РЕДПОСТ) В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.