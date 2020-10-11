Главная Новости Криминал и происшествия Внимание! Пропала девочка (Telegram)
11.10.2020  09:13   

Внимание! Пропала девочка (Telegram)

Разыскивается 12-летняя Виктория Ситченко.


//facebook.com

Как информирует Телеграмм-канал Веха, в Харькове пропала девочка. 

12-летняя Виктория Ситченко вышла из дома и до сих пор не вернулась. 

Тэги:  пропала девочка, розыск, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
22.09 Криминал и происшествия Сбежала домой: полиция разыскала девочку (МВД) 21.09 Криминал и происшествия Спряталась у подруги, подняв на ноги полицию (ГУНП) 15.09 Криминал и происшествия Поехала к бабушке и пропала: копы нашли беглянку (МВД)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 