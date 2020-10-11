Внимание! Пропала девочка (Telegram)

Разыскивается 12-летняя Виктория Ситченко.
Как информирует Телеграмм-канал Веха, в Харькове пропала девочка.
12-летняя Виктория Ситченко вышла из дома и до сих пор не вернулась.
Поездки, командировки, прогулки и любые виды активного отдыха (вплоть до экстремальных) приветствуются. А вот быт и рутинные дела могут сильно раздражать.
В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.
Ежегодно 10 октября отмечается Всемирный день психического здоровья. Инициатором праздника в 1992 году выступила Всемирная федерация психического здоровья.
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