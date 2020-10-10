10.10.2020 15:19

Современные рабовладельцы: эксплуататоров XXI века ждет суд (Прокуратура)

Обвинительное заключение по трем членам преступной группы направлено в суд.



//khar.gp.gov.ua

Харьковской областной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в отношении трех членов преступной организованной группы по факту вербовки, перемещения людей с использованием обмана и их уязвимого состояния, с целью трудовой эксплуатации, совершенного организованной группой (ч. Ч. 2, 3 ст. 149 УК Украины ).

Как сообщалось ранее , досудебным расследованием установлено, что на территории Харьковского района Харьковской области тре лиц, супругов и человек, который действовал заодно с ними, занимались вербовкой и перемещением лиц с целью эксплуатации в виде принудительного труда в собственном фермерском хозяйстве.

В ходе обысков обнаружены 9 человек (трое женщин, пятеро мужчин и несовершеннолетний), которых эксплуатировали, при этом не оплачивая их труд.

Установлено, что владельцы фермерского хозяйства, мужчина, женщина и их сообщник, подыскивали на территории Харьковской области лиц, которые из-за тяжелых личных обстоятельств искали работу и находились в уязвимом состоянии.

Супруги и сообщник обманывали будущих работников, обещая высокооплачиваемую работу, хорошие условия проживания, питания и труда.

В дальнейшем рабочих - завербованных лиц - селили на территории фермерского хозяйства, где условия проживания не соответствовали никаким стандартам и были непригодными для жизни.

Им предоставляли указания по выполнению определенного объема работы, за что платили мизерные деньги. В случае ненадлежащего выполнения работы создавали искусственные долги и заставляли их отрабатывать.

При этом свобода передвижения как в рабочее, так и нерабочее время пострадавших была ограничена. Таким образом, владельцы фермерского хозяйства фактически эксплуатировали пострадавших как бесплатную рабочую силу.

Досудебное расследование осуществляло СУ ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой.