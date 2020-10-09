На оживленном проспекте харьковчане поспорили - чей Nissan круче? (Патрульная полиция)

В Харькове в результате ДТП на проспекте Московском пострадала женщина.
9 октября, около 8:30 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском, 196/1, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По указанному адресу столкнулись автомобили Nissan Life и Nissan X-Trail.
В результате ДТП в больницу доставили пассажирку Nissan X-Trail.
Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В выходные будет прохладнее, чем на неделе. Синоптики обещают небольшой дождь.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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