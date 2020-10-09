Главная Новости Криминал и происшествия На оживленном проспекте харьковчане поспорили - чей Nissan круче? (Патрульная полиция)
09.10.2020  14:54   

На оживленном проспекте харьковчане поспорили - чей Nissan круче? (Патрульная полиция)

В Харькове в результате ДТП на проспекте Московском пострадала женщина.


://hk.npu.gov.ua

 9 октября, около 8:30 патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Московском, 196/1, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По указанному адресу столкнулись автомобили Nissan Life и Nissan X-Trail.

В результате ДТП в больницу доставили пассажирку Nissan X-Trail.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Конева: полиция ищет свидетелей (МВД) 09.10 Криминал и происшествия ФОТО: На ХТЗ столкнулись две легковушки (Telegram) 09.10 Криминал и происшествия ФОТО: На Салтовке грузовик не пропустил KIA (Патрульная полиция)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 