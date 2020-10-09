ФОТО: Взламывали электронную почту и соцсети: трем хакерам сообщено о подозрении (Прокуратура)

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
Досудебным расследованием установлено, что трое мужчин, имея специальные знания и опыт обхода принципов информационной безопасности, занимались взломом электронных почтовых ящиков и аккаунтов социальных сетей граждан.
Проавоохранители провели по месту жительства и работы фигурантов в Харькове и Киеве 17 обысков. Обнаружена и изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и другие доказательства противоправной деятельности.
Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры всем троим сообщено о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажность:
давление:
ветер: