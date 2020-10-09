09.10.2020 13:32

ФОТО: Взламывали электронную почту и соцсети: трем хакерам сообщено о подозрении (Прокуратура)

Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.



//khar.gp.gov.ua

Досудебным расследованием установлено, что трое мужчин, имея специальные знания и опыт обхода принципов информационной безопасности, занимались взломом электронных почтовых ящиков и аккаунтов социальных сетей граждан.



Проавоохранители провели по месту жительства и работы фигурантов в Харькове и Киеве 17 обысков. Обнаружена и изъята компьютерная техника, жесткие диски, мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и другие доказательства противоправной деятельности.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры всем троим сообщено о подозрении по факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных систем, компьютерных сетей организованной группой лиц (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 УК Украины).



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются.