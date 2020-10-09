ФОТО: На парковке возле многоэтажки сгорел Lexus (ГСЧС)

Также пострадали два автомобиля, припаркованные рядом.
Пожар произошел в ночь на 9 октября в Лозовой.
В 2:52 спасателям сообщили о пожаре в автомобиле «Lexus RХ 350», который был припаркован на парковке возле жилого дома 4а, 4-го микрорайона.
К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля на площади около 6 кв.м.
Также от пожара пострадали еще 2 автомобиля "ВАЗ-2103" и "Toyota Camry" которые были припаркованы возле сгоревшего автомобиля.
В 3:04 пожар был локализован, а в 04:00 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
По информации СМИ, сгоревший автомобиль принадлежал кандидату в мэры Лозовой от партии "Слуга народа" Алексею Криворучко.
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