09.10.2020 12:24

ФОТО: На парковке возле многоэтажки сгорел Lexus (ГСЧС)

Также пострадали два автомобиля, припаркованные рядом.



// ГСЧС

Пожар произошел в ночь на 9 октября в Лозовой.

В 2:52 спасателям сообщили о пожаре в автомобиле «Lexus RХ 350», который был припаркован на парковке возле жилого дома 4а, 4-го микрорайона.



К месту вызова выехало отделение службы спасения на автоцистерне. На момент их прибытия огнем был охвачен моторный отсек и салон автомобиля на площади около 6 кв.м.

Также от пожара пострадали еще 2 автомобиля "ВАЗ-2103" и "Toyota Camry" которые были припаркованы возле сгоревшего автомобиля.



В 3:04 пожар был локализован, а в 04:00 полностью ликвидирован.



Причина возникновения пожара устанавливается.

По информации СМИ, сгоревший автомобиль принадлежал кандидату в мэры Лозовой от партии "Слуга народа" Алексею Криворучко.