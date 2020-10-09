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09.10.2020  11:26   

Глава сельсовета требовала взятку за разрешение на добычу песка (МВД)

Чиновницу взяли во время передачи второго "транша".


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Главу Новоалександровского сельского совета разоблачили в получении неправомерной выгоды. Xиновница получила взятку за предоставление разрешения на добычу песка на территории Сахновщинского района.

Задокументировали передачу второго транша незаконного вознаграждения в размере 7000 гривен следователи Сахновщинского отдела полиции в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время проводится обыск помещения сельского совета.

По санкции статьи женщине грозит до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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