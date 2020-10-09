09.10.2020 11:11

ФОТО: В частном гараже сгорел автомобиль (ГСЧС)

Пожар произошел в Киевском районе Харькова.



//kh.dsns.gov.ua

8 октября в 12:45 спасателям сообщили о пожаре в автомобиле, который стоял в гараже частного домовладения по ул. Азовская, 57.



К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в гараже горел автомобиль «ВАЗ-2105» на площади около 5 кв.м.

Во время пожара получил ожоги рук и лица хозяин домовладения, мужчина 1977 года рождения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража. Он был госпитализирован в ожоговый центр больницы скорой и неотложной помощи.



В 13:05 пожар был полностью ликвидирован.



Причина и ущерб устанавливаются.