ФОТО: В частном гараже сгорел автомобиль (ГСЧС)

Пожар произошел в Киевском районе Харькова.
8 октября в 12:45 спасателям сообщили о пожаре в автомобиле, который стоял в гараже частного домовладения по ул. Азовская, 57.
К месту вызова выехали 2 отделения службы спасения на автоцистернах. На момент прибытия спасателей было установлено, что в гараже горел автомобиль «ВАЗ-2105» на площади около 5 кв.м.
Во время пожара получил ожоги рук и лица хозяин домовладения, мужчина 1977 года рождения, который в одиночку пытался выкатить автомобиль из гаража. Он был госпитализирован в ожоговый центр больницы скорой и неотложной помощи.
В 13:05 пожар был полностью ликвидирован.
Причина и ущерб устанавливаются.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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