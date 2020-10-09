09.10.2020 10:30

Смертельное ДТП на Конева: полиция ищет свидетелей (МВД)

Авария произошла 8 октября около 8:50 в районе дома № 1 на улице Конева.



// hk.npu.gov.ua

Грузовой автомобиль «DAF FA 55.210» под управлением 51-летнего мужчины допустил наезд на неустановленную женщину в возрасте около 75 лет.



От полученных травм гражданка погибла на месте.



В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.



Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 705-96-91, 096-027-32-24, Мазюк Сергей Александрович.