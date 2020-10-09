Смертельное ДТП на Конева: полиция ищет свидетелей (МВД)

Авария произошла 8 октября около 8:50 в районе дома № 1 на улице Конева.
Грузовой автомобиль «DAF FA 55.210» под управлением 51-летнего мужчины допустил наезд на неустановленную женщину в возрасте около 75 лет.
От полученных травм гражданка погибла на месте.
В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 705-96-91, 096-027-32-24, Мазюк Сергей Александрович.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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