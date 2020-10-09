Главная Новости Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Конева: полиция ищет свидетелей (МВД)
09.10.2020  10:30   

Смертельное ДТП на Конева: полиция ищет свидетелей (МВД)

Авария произошла 8 октября около 8:50 в районе дома № 1 на улице Конева.


// hk.npu.gov.ua

Грузовой автомобиль «DAF FA 55.210» под управлением 51-летнего мужчины допустил наезд на неустановленную женщину в возрасте около 75 лет.

От полученных травм гражданка погибла на месте.

В настоящее время следственным управлением ГУНП в Харьковской области проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Свидетелей и очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия просят обращаться в следственный отдел расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Харьковской области по телефонам: (057) 705-96-91, 096-027-32-24, Мазюк Сергей Александрович.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, розыск, свидетели, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
09.10 Криминал и происшествия ФОТО: На ХТЗ столкнулись две легковушки (Telegram) 09.10 Криминал и происшествия ФОТО: На Салтовке грузовик не пропустил KIA (Патрульная полиция) 08.10 Криминал и происшествия Смертельное ДТП на Конева: информация полиции
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 