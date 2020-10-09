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09.10.2020  09:18   

ФОТО: На Салтовке грузовик не пропустил KIA (Патрульная полиция)

Авария произошла 8 октября около 15:30 на улице Краснодарской, 176/2.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля МАN нарушил правила проезда перекрестка (п.10.4 ПДД Украины), в результате чего столкнулся с автомобилем KIA.

Пострадавших в столкновении нет.

На водителя автомобиля МАN патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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