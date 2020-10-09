ФОТО: На Салтовке грузовик не пропустил KIA (Патрульная полиция)

Авария произошла 8 октября около 15:30 на улице Краснодарской, 176/2.
По предварительной информации, водитель автомобиля МАN нарушил правила проезда перекрестка (п.10.4 ПДД Украины), в результате чего столкнулся с автомобилем KIA.
Пострадавших в столкновении нет.
На водителя автомобиля МАN патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
влажность:
давление:
ветер: