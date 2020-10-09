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09.10.2020  08:23   

ВИДЕО: На Холодной Горе сгорел дом (Соцсети)

Пожар произошел вечером 8 октября.


// Facebook

Видео пожара очевидцы выложили в местныеи паблики.

«На ул. Мироновской (район Лысой Горы) сгорел двухэтажный дом. Инфы о пострадавших нет», – сообщил фейсбук-канал ХС.

Официальная информация уточняется.

Внимание! Ненормативная лексика.

Тэги:  пожар, харьков
 
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