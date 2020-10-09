ВИДЕО: На Холодной Горе сгорел дом (Соцсети)

Пожар произошел вечером 8 октября.
Видео пожара очевидцы выложили в местныеи паблики.
«На ул. Мироновской (район Лысой Горы) сгорел двухэтажный дом. Инфы о пострадавших нет», – сообщил фейсбук-канал ХС.
Официальная информация уточняется.
Внимание! Ненормативная лексика.
День совсем не подходит для организации и спокойного ведения дел, поэтому переделать все, что запланировано на сегодня, вряд ли удастся.
В Харькове с самого утра погода будет ясной, но к вечеру небо покроется облаками. Без осадков.
Начиная с 2000 года, 9 октября отмечается День риэлтора в Украине.
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