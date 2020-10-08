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08.10.2020  14:26   

Нв Залютино водитель Daewoo влетел в остановку общественного транспорта (патрульная полиция)

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Любви Малой в Харькове никто не пострадал


://hk.npu.gov.ua

Ночью 8 октября патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Любви Малой, шестьдесят третья, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не учел дорожную обстановку и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя Daewoo составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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