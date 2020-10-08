Нв Залютино водитель Daewoo влетел в остановку общественного транспорта (патрульная полиция)

В результате дорожно-транспортного происшествия на проспекте Любви Малой в Харькове никто не пострадал
Ночью 8 октября патрульные получили сообщение о ДТП на проспекте Любви Малой, шестьдесят третья, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.
По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo не учел дорожную обстановку и врезался в остановку общественного транспорта. В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя Daewoo составили административный протокол по ст. 124 КУоАП.
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