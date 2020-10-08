ВИДЕО, ФОТО: Как пограничники не пускали пожары из России (ГПСУ)

В среду, 8 октября, пограничники совместно с подразделениями ДСНС тушили пожары, которые перекинулись из России.
В одном случае наряд отдела «Дергачи» на камерах видеонаблюдения недалеко от населенного пункта Ветеринарное увидел пожар на территории России. Ветер очень быстро перебрасывал огонь на территорию Украины.
Во втором случае пограничники отдела «Золочев» обнаружили пожар уже на территории Украины, недалеко от населенного пункта Одноробовка. Горела лесополоса за один километр от границы.
Благодаря решительным действиям пограничников и пожарного расчета огонь ликвидирован.
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