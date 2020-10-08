Водителя-убийцу, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП, поймали (Телеграм)

Новобоварский ОП и УПП задержали мужчину 1969 года рождения вместе с авто, который насмерть сбил сегодня женщину на Полтавском Шляхе.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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