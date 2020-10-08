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08.10.2020  13:23   

Водителя-убийцу, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП, поймали (Телеграм)

Новобоварский ОП и УПП задержали мужчину 1969 года рождения вместе с авто, который насмерть сбил сегодня женщину на Полтавском Шляхе.


://t.me
8 октября в 9:00 на службу 102 поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях в Новобаварском районе фургон белого цвета сбил человека.
 
По городу был введен план «Перехват», осмотр места происшествия продолжается. В 13 часов появились сообщения о задержании водителя.
 
Информация обновляется
Источник:   Телеграмм канал Типичное ХТЗ
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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