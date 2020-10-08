08.10.2020 13:23

Водителя-убийцу, сбившего женщину и сбежавшего с места ДТП, поймали (Телеграм)

Новобоварский ОП и УПП задержали мужчину 1969 года рождения вместе с авто, который насмерть сбил сегодня женщину на Полтавском Шляхе.



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8 октября в 9:00 на службу 102 поступило сообщение о том, что по улице Полтавский Шлях в Новобаварском районе фургон белого цвета сбил человека.

По городу был введен план «Перехват», осмотр места происшествия продолжается. В 13 часов появились сообщения о задержании водителя.

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