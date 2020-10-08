На Оскольском водохранилище задержали рыбака с запрещенными сетями (Рыбнадзор)

8 октября Харьковский рыбоохранный патруль разоблачил грубое нарушение правил рыболовства.
Инцидент произошел на Оскольском водохранилище возле села Гороховатка Боровского района.
В 6.30 часов задержан мужчина, который с лодки ловил рыбу запрещенными лесковыми сетками. В двух сетях находилось 17 кг рыбы. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составлил 11 900 грн.
На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещенные орудия лова изъяты до решения суда.
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