На Оскольском водохранилище задержали рыбака с запрещенными сетями (Рыбнадзор)

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Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 8 октября Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 8 октября (РЕДПОСТ) Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.