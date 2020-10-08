ФОТО: Под Харьковом сгорел склад с тоннами семечек (ГСЧС)

Пожар в селе Шлях в Валковском районе вспыхнул в ночь на 8 октября.
08 октября в 02:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Шлях, ул. Школьная, 26.
По прибытию к месту вызова спасательного подразделения ГСЧС установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено хозяйственную постройку, в которой хранилось 4 т. подсолнечника . Площадь, охваченная огнем, составила 30 кв.м. Чтобы не допустить распространения огня на два жилых дома и другие хозяйственные постройки, спасатели немедленно приступили к тушению пожара, подав 1 пожарный ствол.
Оперативными действиями спасателей пожар локализован в 3:32 и ликвидирован в 05:50 .
Пострадавших нет, причина возникновения возгорания выясняется.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
влажность:
давление:
ветер: