08.10.2020 12:45

ФОТО: Под Харьковом сгорел склад с тоннами семечек (ГСЧС)

Пожар в селе Шлях в Валковском районе вспыхнул в ночь на 8 октября.



://kh.dsns.gov.ua

08 октября в 02:45 на номер «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Харьковская область, Валковский район, село Шлях, ул. Школьная, 26.

По прибытию к месту вызова спасательного подразделения ГСЧС установлено, что на территории частного домовладения огнем охвачено хозяйственную постройку, в которой хранилось 4 т. подсолнечника . Площадь, охваченная огнем, составила 30 кв.м. Чтобы не допустить распространения огня на два жилых дома и другие хозяйственные постройки, спасатели немедленно приступили к тушению пожара, подав 1 пожарный ствол.

Оперативными действиями спасателей пожар локализован в 3:32 и ликвидирован в 05:50 .

Пострадавших нет, причина возникновения возгорания выясняется.