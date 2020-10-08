Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На поле загорелся комбайн (ГСЧС)
08.10.2020  12:05   

ФОТО: На поле загорелся комбайн (ГСЧС)

Валковский район: спасатели ликвидировали возгорание в комбайне.


//kh.dsns.gov.ua

7 октября в 16:33 на номер «101» поступило сообщение о возгорании комбайна в поле возле села Сосновка Валковского района.

На место происшествия выехало отделение 59-й Государственной пожарно-спасательной части.

Оказалось, что во время движения комбайна возникло тление подсолнечника на подшипниках молотилки.

Спасатели пожали пожарный ствол на охлаждение и промывку молотилки. Таким образом был спасен и сам комбайн, и целый бункер подсолнечника.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
08.10 Криминал и происшествия ВИДЕО, ФОТО: Как пограничники не пускали пожары из России (ГПСУ) 08.10 Криминал и происшествия ФОТО: Под Харьковом сгорел склад с тоннами семечек (ГСЧС) 08.10 Криминал и происшествия ФОТО: Пожар в Жихаре: спасатели 18 часов боролись с огнем (ГСЧС)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 