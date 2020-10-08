08.10.2020 12:05

ФОТО: На поле загорелся комбайн (ГСЧС)

Валковский район: спасатели ликвидировали возгорание в комбайне.



//kh.dsns.gov.ua

7 октября в 16:33 на номер «101» поступило сообщение о возгорании комбайна в поле возле села Сосновка Валковского района.



На место происшествия выехало отделение 59-й Государственной пожарно-спасательной части.

Оказалось, что во время движения комбайна возникло тление подсолнечника на подшипниках молотилки.

Спасатели пожали пожарный ствол на охлаждение и промывку молотилки. Таким образом был спасен и сам комбайн, и целый бункер подсолнечника.