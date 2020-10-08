В полночь на Московском проспекте погиб пешеход (Сводка ДГЗ)

Личность погибшего устанавливается.
Авария произошла 7 октября в 00.09 в Индустриальном районе Харькова, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.
На Московском проспекте напротив дома №308 автомобилем «Фольксваген Пассат» совершен наезд на пешехода, мужчину примерно 30-35 лет.
Пострадавший скончался на месте.
Ведется следствие.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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