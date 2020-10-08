Главная Новости Криминал и происшествия В полночь на Московском проспекте погиб пешеход (Сводка ДГЗ)
08.10.2020  12:34   

В полночь на Московском проспекте погиб пешеход (Сводка ДГЗ)

Личность погибшего устанавливается.


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Авария произошла 7 октября в 00.09 в Индустриальном районе Харькова, сообщается в оперативной сводке происшествий за сутки.

На Московском проспекте напротив дома №308 автомобилем «Фольксваген Пассат» совершен наезд на пешехода, мужчину примерно 30-35 лет.

Пострадавший скончался на месте.

Ведется следствие.

Тэги:  дтп, харьков
 
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