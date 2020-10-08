Главная Новости Криминал и происшествия На Холодной горе 35-летний мужчина попал под пригородную электричку (сводка ХОГА)
08.10.2020  11:55   

На Холодной горе 35-летний мужчина попал под пригородную электричку (сводка ХОГА)

В результате чрезвычайной ситуации задержка движения пассажирских и товарных поездов составила почти 2 часа.


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Об проишествии сообщается в ежесуточном чводке об оперативной обстановке в Харьковской области.

По сведениям оперативных служб, 8 октября в 5:06 в Холодногорском районе Харькова, возле железнодорожной станции "Підгородня" электропоездом №6606 был смертельно травмирован неизвестный мужчина. 

На вид погибшему около 35 лет.

Источник:   Об оперативной обстановке в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший, электричка
 
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