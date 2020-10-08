На Холодной горе 35-летний мужчина попал под пригородную электричку (сводка ХОГА)

В результате чрезвычайной ситуации задержка движения пассажирских и товарных поездов составила почти 2 часа.
Об проишествии сообщается в ежесуточном чводке об оперативной обстановке в Харьковской области.
По сведениям оперативных служб, 8 октября в 5:06 в Холодногорском районе Харькова, возле железнодорожной станции "Підгородня" электропоездом №6606 был смертельно травмирован неизвестный мужчина.
На вид погибшему около 35 лет.
Идеальное время, чтобы разобраться со старыми завалами, завершить очередной этап своих дел, или даже довести какое-либо важное дело до логического завершения.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
День юриста Украины объединяет юристов, адвокатов, судей и всех, кто так или иначе связан с юриспруденцией.
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