08.10.2020 11:55

На Холодной горе 35-летний мужчина попал под пригородную электричку (сводка ХОГА)

В результате чрезвычайной ситуации задержка движения пассажирских и товарных поездов составила почти 2 часа.



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Об проишествии сообщается в ежесуточном чводке об оперативной обстановке в Харьковской области.

По сведениям оперативных служб, 8 октября в 5:06 в Холодногорском районе Харькова, возле железнодорожной станции "Підгородня" электропоездом №6606 был смертельно травмирован неизвестный мужчина.

На вид погибшему около 35 лет.