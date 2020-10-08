08.10.2020 09:56

ФОТО: Пожар в Жихаре: спасатели 18 часов боролись с огнем (ГСЧС)

Спасатели потушили крупный пожар, который с открытой территории перекинулся на частные домовладения.



// ГСЧС

7 октября в 12:33 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на открытой территории вблизи ул. Камышовой, 70 в Харькове. Люди сообщали о горении большой площади тростника и угрозу жилым домам.



По прибытию к месту вызова оперативного подразделения 4-й Государственной пожарно-спасательной части было установлено, что порывистым ветром огонь стремительно распространялся в разных направлениях и успел охватить 1 жилой дом полощут 100 кв.м. и 4 других застройки общей площадью 80 кв.м.



Учитывая сложившуюся ситуацию, к месту происшествия немедленно были вызваны дополнительные силы. Всего на ликвидацию данного пожара сосредоточено 15 пожарных автоцистерн и 55 человек личного состава ДСНС, 1 местная пожарная команда поселка Васищево, пожарный поезд, 3 автоцистерны для подвоза воды коммунального предприятия, 3 пожарных автоцистерны Октябрьского лесхоза. По предварительным оценкам огонь распространился на площадь 30 га.



Совместными усилиями в 17:00 распространения огня было остановлено, пожар локализован. В 6:25 8 октября состоялась окончательная ликвидация всех очагов горения.



Причина возникновения возгорания выясняется.