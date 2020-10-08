08.10.2020 08:47

Частной фирме придется вернуть госимущество на 415 миллионов гривен (Прокуратура)

Суд удовлетворил иск прокуратуры о возвращении в собственность государства недвижимого имущества стоимостью почти 415 млн грн.



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Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск прокуратуры в интересах государства в лице Фонда государственного имущества Украины к государственному предприятию и государственному регистратору об отмене незаконных решений госрегистратора и признании права собственности за государством на объекты недвижимого имущества общей стоимостью почти 415 млн грн.

Харьковской местной прокуратурой № 5 установлен факт противоправного отчуждения государственного имущества путем проведения незаконной государственной регистрации. Так, выявлено, что государственный регистратор одного из сельских советов Богодуховского района, вопреки положениям ст 73, 136, 141 ГК Украины, незаконно зарегистрировал право собственности на объекты недвижимого имущества общей площадью более 10,5 тыс. кв. м по государственным предприятием. Таким образом указанное государственное имущество незаконно перешло в частную собственность юридического лица. Это и стало основанием для направления соответствующего иска местной прокуратурой в суд.



Аппаратом областной прокуратуры обеспечено участие в рассмотрении хозяйственным судом Харьковской области указанного дела. Решением суда иск удовлетворен в полном объеме.



Сейчас решение суда не вступило в силу, поскольку идет время на его апелляционное обжалование.