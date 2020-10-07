Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: Полевая перекрыта столкнувшимися легковушками (Telegram)
07.10.2020  18:41   

ДТП: Полевая перекрыта столкнувшимися легковушками (Telegram)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи Телеграмм-канала Типичное ХТЗ, на улице Полевой перед Велозаводским мостом - ДТП.

Столкнулись легковушки, собирается пробка.

Подробностей аварии пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.10 Криминал и происшествия ДТП: сбил ребенка и уехал: копы ищут неадеквата (ГУНП) 07.10 Криминал и происшествия ФОТО: На пешеходном переходе Ботсада BMW сбил девушку-подростка (Нацполиция) 07.10 Криминал и происшествия ВИДЕО: ДТП на Караване. Daewoo вылетел на газон (Патрульная полиция)
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 