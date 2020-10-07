ВИДЕО: Жихарь в дыму - полыхает камыш (Telegram)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на cреду, 7 октября В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 8 октября (РЕДПОСТ) Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.