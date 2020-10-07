ВИДЕО: Жихарь в дыму - полыхает камыш (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.
Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в районе Жихаря сильно горит камыш.
Поинформации пользователей, огонь перекинулся на три жилых дома.
Пожарные на месте.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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