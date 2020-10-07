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07.10.2020  16:19   

ВИДЕО: Жихарь в дыму - полыхает камыш (Telegram)

О пожаре сообщают очевидцы.


//t.me

Как информирует Телеграмм-канал ХС Харьков, в районе Жихаря сильно горит камыш.

Поинформации пользователей, огонь перекинулся на три жилых дома.

Пожарные на месте.

Тэги:  пожар, горит камыш, харьков, жихарь
 
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