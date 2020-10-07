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07.10.2020  15:25   

ФОТО: Харьковские строительные конторы «мыли» деньги для Киева килограммами (ГФС в Харьковской области)

Циничные делки занимались отмыванием денег, прикрываясь работой лиц с ограниченными возможностями на производстве строительных материалов.


://sfs.gov.ua
Налоговой милицией ГУ ГФС в  Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили многомилионную схему минимизации налогов, которую организовала группа лиц - жителей Харькова.
В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины установлены факты незаконных действий, связанных с оформлением документов на перевод средств платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также легализацией средств, полученных преступным путем, и подделкой документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
 
Установлено, что ряд предприятий Харьковщины, которые в значительных объемах изготовляли и реализовывали строительные материалы, осуществляли перечисление большинстве полученных от покупателей денежных средств на счета компании за якобы приобретенные материалы. В действительности же операции имели характер «бестоварных». А указанная компания к тому же имела налоговые льготы, ведь в своей деятельности предоставляла рабочие места для лиц с ограниченными возможностями.
В дальнейшем безналичные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц и ФЛП, снимались наличными и возвращались вместе с поддельными документами о якобы совершенных хозяйственных операциях.
 
В ходе обысков, которые по решению суда проведено в Харькове и Харьковской области, обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 30 млн гривен, более 110 000 евро и почти 96 000 долларов США (всего эквивалент более 36400000 гривен). Также, было изъято 73 печати субъектов хозяйствования, в т. ч. три - печати предприятий-нерезидентов, первичные документы, черновые записи и документы по открытию банковских счетов, задействованных в преступной схеме.
 
В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенного государственному бюджету. Следственные действия продолжаются. 
 
 
 
 
Источник:   ГФС Украины по Харьковской области
 Тэги:  налоговая, проверка, харьков, ответственность, контрафакт, отмывка
 
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