07.10.2020 15:25

ФОТО: Харьковские строительные конторы «мыли» деньги для Киева килограммами (ГФС в Харьковской области)

Циничные делки занимались отмыванием денег, прикрываясь работой лиц с ограниченными возможностями на производстве строительных материалов.



://sfs.gov.ua

Налоговой милицией ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили многомилионную схему минимизации налогов, которую организовала группа лиц - жителей Харькова.

В ходе досудебного расследования уголовного производства по ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 209 и ч. 1 ст. 205-1 Уголовного кодекса Украины установлены факты незаконных действий, связанных с оформлением документов на перевод средств платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, а также легализацией средств, полученных преступным путем, и подделкой документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.

Установлено, что ряд предприятий Харьковщины, которые в значительных объемах изготовляли и реализовывали строительные материалы, осуществляли перечисление большинстве полученных от покупателей денежных средств на счета компании за якобы приобретенные материалы. В действительности же операции имели характер «бестоварных». А указанная компания к тому же имела налоговые льготы, ведь в своей деятельности предоставляла рабочие места для лиц с ограниченными возможностями.

В дальнейшем безналичные средства перечислялись на счета подконтрольных юридических лиц и ФЛП, снимались наличными и возвращались вместе с поддельными документами о якобы совершенных хозяйственных операциях.

В ходе обысков, которые по решению суда проведено в Харькове и Харьковской области, обнаружены и изъяты денежные средства в сумме более 30 млн гривен, более 110 000 евро и почти 96 000 долларов США (всего эквивалент более 36400000 гривен). Также, было изъято 73 печати субъектов хозяйствования, в т. ч. три - печати предприятий-нерезидентов, первичные документы, черновые записи и документы по открытию банковских счетов, задействованных в преступной схеме.

В настоящее время устанавливается размер ущерба, нанесенного государственному бюджету. Следственные действия продолжаются.