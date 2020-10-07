07.10.2020 14:24

Под Волчанском загорелся лес, а в Люботине третьи сутки горит мусорный полигон (ГСЧС)

7 октября в 8:30 спасателям 48-й Государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать пожар на свалке твердых бытовых отходов в городе Люботин, который возник еще 5 октября.



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Всего в течение суток, 6 октября, в Харьковской области произошел 81 пожар в природных экосистемах. Огонь уничтожил около 120 га сухой растительности, один гектар молодого соснового леса, два частных сарая и девять заброшенных строений.

Одна из крупнейших пожаров произошло около 14:00 возле села Симоновка Волчанского района. Там горела сухая трава, огонь от которой перекинулся на лесной хвойный массив, где уничтожил 1 га соснового молодняка. Только благодаря самоотверженной работе 12 бригад спасателей удалось не допустить распространения пожара на большую площадь лесного массива. С этим пожаром спасатели боролись почти четыре часа.

В селе Смородьковка Купянского района горело более 9 га сухостоя. Огонь перекинулся на пять заброшенных зданий и уничтожил их на общей площади 750 кв.м. Спасатели тушили этот пожар с 14:45 до 22:00.

Причиной пожаров, уничтоживших и растительность, и имущество жителей области, стало легкомысленное отношение людей к пожарной безопасности. Спасатели снова просят жителей области соблюдать простые правила: не допускать сжигания мусора, особенно в сухую ветреную погоду, не выжигать камыш, сухую траву и стерню, не позволять детям играть спичками и зажигалками.