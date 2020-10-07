ФОТО: На пешеходном переходе Ботсада BMW сбил девушку-подростка (Нацполиция)

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетней девушки в Шевченковском районе.
Авария произошла 7 октября около 00:05 по улице Отакара Яроша.
29-летний водитель автомобиля «BMW» на пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девушку.
Пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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