ФОТО: На пешеходном переходе Ботсада BMW сбил девушку-подростка (Нацполиция)

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на cреду, 7 октября В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 7 октября (РЕДПОСТ) С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.