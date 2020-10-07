Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: На пешеходном переходе Ботсада BMW сбил девушку-подростка (Нацполиция)
07.10.2020  13:09   

ФОТО: На пешеходном переходе Ботсада BMW сбил девушку-подростка (Нацполиция)

В Харькове полиция устанавливает обстоятельства травмирования несовершеннолетней девушки в Шевченковском районе.


// hk.npu.gov.ua

Авария произошла 7 октября около 00:05 по улице Отакара Яроша.

29-летний водитель автомобиля «BMW» на пешеходном переходе совершил наезд на 16-летнюю девушку.

Пострадавшую с многочисленными травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

Сейчас все обстоятельства ДТП устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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