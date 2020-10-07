ФОТОфакт: Военный чиновник требовал взятку за продление контракта (ГУ НП)

Военный требовал и получил 15 000 неправомерной выгоды.
Во вторник, 6 октября, заместителя начальника штаба одной из воинских частей задержали оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи областного управления полиции совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона и СБУ. В служебном кабинете заместителя начальника штаба воинской части правоохранители изъяли 15 000 гривен неправомерной выгоды.
За указанную сумму майор ВСУ пообещал посодействовать в продлении контракта и решить вопрос о назначении на должность военнослужащего.
Сейчас военный чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.
За вымогательство и получение неправомерной выгоды майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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