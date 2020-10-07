Главная Новости Криминал и происшествия ФОТОфакт: Военный чиновник требовал взятку за продление контракта (ГУ НП)
07.10.2020  12:07   

ФОТОфакт: Военный чиновник требовал взятку за продление контракта (ГУ НП)

Военный требовал и получил 15 000 неправомерной выгоды.


// hk.npu.gov.ua

Во вторник, 6 октября, заместителя начальника штаба одной из воинских частей задержали оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи областного управления полиции совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона и СБУ. В служебном кабинете заместителя начальника штаба воинской части правоохранители изъяли 15 000 гривен неправомерной выгоды.

За указанную сумму майор ВСУ пообещал посодействовать в продлении контракта и решить вопрос о назначении на должность военнослужащего.

Сейчас военный чиновник задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взятка, полиция, харьков
 
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