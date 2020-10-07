07.10.2020 11:37

ФОТО: В санатории Роща тушили котельную (ГСЧС)

Причина возникновения пожара выясняется.



// ГСЧС

6 октября в 16:24 спасателм сообщили о пожаре в котельной санатория «Роща», что на ул. Санаторной, 46 в поселке Песочин.



Когда к месту вызова прибыли спасатели 7-й Государственной пожарно-спасательной части из Харькова, в здании котельной горела крыша на площади 150 кв.м. Это здание располагалось отдельно от других, людей внутри нее не было.



Подав 3 пожарных ствола на тушение огня, в спасатели локализовали его уже в 16:53.

Общая площадь крыши составляла около 600 кв.м., поэтому пожарным удалось отстоять более двух третей его площади.



С пожаром боролись 4 оперативные отделения ГСЧС и подразделение местной пожарной команды поселка Песочин.



Окончательная ликвидация огня зафиксирована в 18:40. Пострадавших нет.



Причина возникновения пожара выясняется.