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07.10.2020  09:27   

ВИДЕО: ДТП на Караване. Daewoo вылетел на газон (Патрульная полиция)

Водителя автомобиля Daewoo госпитализировали в больницу


// Telegram

Авария произошла 6 октяря около 16:30 на улице Героев труда, 7.

Участниками столкновения стали автомобили Daewoo и Toyota, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

В результате пострадал водитель автомобиля Daewoo. Медики госпитализировали его в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
 

Тэги:  дтп, харьков
 
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