ВИДЕО: ДТП на Караване. Daewoo вылетел на газон (Патрульная полиция)

Водителя автомобиля Daewoo госпитализировали в больницу
Авария произошла 6 октяря около 16:30 на улице Героев труда, 7.
Участниками столкновения стали автомобили Daewoo и Toyota, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
В результате пострадал водитель автомобиля Daewoo. Медики госпитализировали его в больницу.
Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.
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