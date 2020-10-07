Главная Новости Криминал и происшествия Скрывалась от приговора за поножовщину: полиция поместила преступницу в СИЗО (МВД)
07.10.2020  08:52   

Скрывалась от приговора за поножовщину: полиция поместила преступницу в СИЗО (МВД)

Полицейские Харьковщины задержали женщину, которая больше года находилась в государственном розыске.


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Происшествие произошло в июне 2017 года на территории Журавлевского гидропарка в Харькове. 22-летняя злоумышленница во время ссоры нанесла знакомому ножевые ранения брюшной полости, что привело к тяжелым последствиям.

Киевский районный суд Харькова приговорил гражданку к 5 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

С того времени женщина скрывалась от правосудия.

И сейчас сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП Харьковской области совместно с сотрудниками Богодуховского отдела полиции установили местонахождение женщины и задержали ее.

6 октября гражданка помещена в харьковский следственного изолятора, в дальнейшем она будет этапирован в учреждения исполнения наказаний.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  нож, приговор, полиция, розыск, харьков
 
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