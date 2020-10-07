Главная Новости Криминал и происшествия ФОТО: Имущество харьковского ресторана пострадало в ДТП (Соцсети)
07.10.2020  08:37   

ФОТО: Имущество харьковского ресторана пострадало в ДТП (Соцсети)

Авария произошла вечером 6 октября в районе Сумского рынка.


// Facebook

Как сообщили очевидцы, пострадала одна из декоративных конструкций ресторана «Зеленый попугай»  на улице Культуры.

«Столб кафешки «Зеленый попугай» не разминулся с дамой на Тойоте», – написал паблик ХС|Харьков.

Официальная информация уточняется.

Тэги:  дтп, харьков
 
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