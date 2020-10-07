ФОТО: Имущество харьковского ресторана пострадало в ДТП (Соцсети)

Авария произошла вечером 6 октября в районе Сумского рынка.
Как сообщили очевидцы, пострадала одна из декоративных конструкций ресторана «Зеленый попугай» на улице Культуры.
«Столб кафешки «Зеленый попугай» не разминулся с дамой на Тойоте», – написал паблик ХС|Харьков.
Официальная информация уточняется.
В финансовых и деловых вопросах вам стоит прислушиваться к интуиции и во многом полагаться на удачу – такая тактика обещает принести хорошие плоды.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет оставаться ясным. Без осадков.
А еще в этот день в Оксфордский университет были приняты первые сто женщин, а мюзикл «Кошки» вышел в тираж.
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