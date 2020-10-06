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06.10.2020  18:49   

Поддельные паспорта и незаконный товар на миллионы: преступнику светит 10 лет за решеткой (Нацполиция)

Фигурант продавал в Интернете сильнодействующие лекарства, не имея соответствующих разрешений.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники киберполиции разоблачили 30-летнего мужчину в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере.
 
Установлено, что мужчина с 2015 года создал и администрировал сайт, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты. 
 
При этом он не имел соответствующих разрешительных документов на такую ​​деятельность. 
 
Фигурант отправлял покупателям заказы по почте, при этом использовал поддельные паспорта.
 
Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины. 
 
По результатам изъята компьютерная техника, банковские карточки, деньги, авто фигуранта и более 10 тысяч блистеров таблеток, общей стоимостью 3,5 миллиона гривен. 
 
Кроме этого, правоохранители изъялы 5 паспортов граждан Украины, в котором содержалось фото фигуранта, однако с разными анкетным данными.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст.  208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
 
Мужчине объявлено о подозрением в совершении правонарушения, предусмотренном 4 ст.  321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) уголовного кодекса Украины. 
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет. 
 
Следствие продолжается.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  поддельные паспорта, афера, харьков, мошенничество, незаконный сбыт
 
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