06.10.2020 18:49

Поддельные паспорта и незаконный товар на миллионы: преступнику светит 10 лет за решеткой (Нацполиция)

Фигурант продавал в Интернете сильнодействующие лекарства, не имея соответствующих разрешений.



//hk.npu.gov.uа

Как сообщает ГУ Нацполиции, работники киберполиции разоблачили 30-летнего мужчину в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере.

Установлено, что мужчина с 2015 года создал и администрировал сайт, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты.

При этом он не имел соответствующих разрешительных документов на такую ​​деятельность.

Фигурант отправлял покупателям заказы по почте, при этом использовал поддельные паспорта.

Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины.

По результатам изъята компьютерная техника, банковские карточки, деньги, авто фигуранта и более 10 тысяч блистеров таблеток, общей стоимостью 3,5 миллиона гривен.

Кроме этого, правоохранители изъялы 5 паспортов граждан Украины, в котором содержалось фото фигуранта, однако с разными анкетным данными.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.

Мужчине объявлено о подозрением в совершении правонарушения, предусмотренном 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.

Следствие продолжается.