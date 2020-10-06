06.10.2020 18:49
Поддельные паспорта и незаконный товар на миллионы: преступнику светит 10 лет за решеткой (Нацполиция)
Фигурант продавал в Интернете сильнодействующие лекарства, не имея соответствующих разрешений.
//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, работники киберполиции разоблачили 30-летнего мужчину в незаконном сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупном размере.
Установлено, что мужчина с 2015 года создал и администрировал сайт, где продавал сильнодействующие лекарственные средства и другие медицинские препараты.
При этом он не имел соответствующих разрешительных документов на такую деятельность.
Фигурант отправлял покупателям заказы по почте, при этом использовал поддельные паспорта.
Правоохранители провели обыск по месту жительства мужчины.
По результатам изъята компьютерная техника, банковские карточки, деньги, авто фигуранта и более 10 тысяч блистеров таблеток, общей стоимостью 3,5 миллиона гривен.
Кроме этого, правоохранители изъялы 5 паспортов граждан Украины, в котором содержалось фото фигуранта, однако с разными анкетным данными.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно процессуального кодекса Украины.
Мужчине объявлено о подозрением в совершении правонарушения, предусмотренном 4 ст. 321 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет.
Следствие продолжается.