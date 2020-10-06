Главная Новости Криминал и происшествия На Оскольськом водохранилище нарушитель за 2 кг рыбы заплатил почти 2 тыс. грн штрафа - рыбоохранный патруль Харьковщины
06.10.2020  15:25   

На Оскольськом водохранилище нарушитель за 2 кг рыбы заплатил почти 2 тыс. грн штрафа - рыбоохранный патруль Харьковщины

5 октября 2020 года в ходе рыбоохранной работы государственные инспекторы харьковского рыбоохранного Патруля присекли грубое нарушение правил рыболовства - инцидент произошел на Оскильському водохранилище возле с. Сенькин Купянского района .


://khr.darg.gov.ua

Около 19 часов вечера задержан мужчина, который с лодки осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.

Таким образом нарушитель выловил следующаю рыбу:

  • линь - 5 экз.,
  • Лещ - 4 экз.
  • щука - 2 экз.

общим весом 5 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 1 955 грн.

На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещено орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.
Источник:   Харьковский рыбоохранный патруль
 Тэги:  браконьеры, патруль, харьков, регион, рыба, сети
 
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