На Оскольськом водохранилище нарушитель за 2 кг рыбы заплатил почти 2 тыс. грн штрафа - рыбоохранный патруль Харьковщины

5 октября 2020 года в ходе рыбоохранной работы государственные инспекторы харьковского рыбоохранного Патруля присекли грубое нарушение правил рыболовства - инцидент произошел на Оскильському водохранилище возле с. Сенькин Купянского района .
Около 19 часов вечера задержан мужчина, который с лодки осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.
Таким образом нарушитель выловил следующаю рыбу:
общим весом 5 кг.
Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 1 955 грн.
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Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
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