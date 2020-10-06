06.10.2020 15:25

На Оскольськом водохранилище нарушитель за 2 кг рыбы заплатил почти 2 тыс. грн штрафа - рыбоохранный патруль Харьковщины

5 октября 2020 года в ходе рыбоохранной работы государственные инспекторы харьковского рыбоохранного Патруля присекли грубое нарушение правил рыболовства - инцидент произошел на Оскильському водохранилище возле с. Сенькин Купянского района .



://khr.darg.gov.ua

Около 19 часов вечера задержан мужчина, который с лодки осуществлял вылов водных биоресурсов запрещенными орудиями лова, а именно двумя лесковыми сетками.

Таким образом нарушитель выловил следующаю рыбу:

линь - 5 экз.,

Лещ - 4 экз.

щука - 2 экз.

общим весом 5 кг.

Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составляют 1 955 грн.

На виновное лицо составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 85 КУоАП. Запрещено орудия лова и незаконно добытые водные биоресурсы изъяты до решения суда.