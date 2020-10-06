Главная Новости Криминал и происшествия Тройное ДТП на Гагарина создало затор (Telegram)
06.10.2020  11:53   

Тройное ДТП на Гагарина создало затор (Telegram)

Авария произошла на проспекте Гагарина в районе 13-й больницы.


// Telegram

Об аварии сообщили очевидцы.

По их словам, ДТП заняло три полосы движения.

«На Гагарина адище! Там тройничек сообразили, заняв три полосы в районе 13 больницы», – написал телеграм-канал ТРУХА.

Тэги:  дтп, харьков
 
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