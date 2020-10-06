ФОТО: У рецидивиста в гараже нашли плантацию конопли (ГУ НП)

Ранее неоднократно судимый за аналогичные преступления мужчина выращивал наркорастения в подвалах гаражей, которые обустроил специальным освещением и вытяжками для доступа воздуха.
В начале сентября текущего года сотрудники сектора криминальной полиции Первомайского отдела полиции получили информацию о том, что 43-летний житель села Масловка Первомайского района на территории своего домовладения выращивает коноплю.
Сектором дознания данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
5 октября на территории домовладения мужчины в селе Масловка Первомайского района правоохранители провели санкционированный обыск, во время которого обнаружили и изъяли 10 кустов конопли. Также в подвале гаража находилось 28 ростков в пластиковых емкостях с грунтом.
Также полицейские получили информацию о том, что злоумышленник выращивает и хранит наркорастения в своем гараже, расположенном в городе Первомайский. В ходе осмотра данного помещения полицейские обнаружили и изъяли 82 куста конопли, а также пластиковые емкости с высушенной и измельченной веществом, внешне похожей на коноплю.
Изъятое направлено на экспертное исследование.
Сейчас досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
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