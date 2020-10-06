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06.10.2020  10:59   

ФОТО: На даче в Старом Салтове погиб мужчина (ГСЧС)

Тело 56-летнего мужчины обнаружено во время пожара.


// ГСЧС

6 октября в 00:38 спасателей вызвали на пожар на территории садового общества в селе Старый Салтов Волчанского района.

К месту пожара прибыло 1 оперативное отделение 38-й Государственной пожарно-спасательной части.

Горело сооружение, приспособленное для жилья, на площади около 15 кв.м.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1964 года рождения.

Пожар локализован в 1:19, ликвидирован в 2:34.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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