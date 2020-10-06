ФОТО: На даче в Старом Салтове погиб мужчина (ГСЧС)

Тело 56-летнего мужчины обнаружено во время пожара.
6 октября в 00:38 спасателей вызвали на пожар на территории садового общества в селе Старый Салтов Волчанского района.
К месту пожара прибыло 1 оперативное отделение 38-й Государственной пожарно-спасательной части.
Горело сооружение, приспособленное для жилья, на площади около 15 кв.м.
Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело мужчины, 1964 года рождения.
Пожар локализован в 1:19, ликвидирован в 2:34.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.
Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Праздник учрежден в 1979 году в рамках Бернской конвенции о сохранении европейской дикой природы и естественной среды обитания.
влажность:
давление:
ветер: