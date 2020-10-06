ВИДЕО, ФОТО: В областной больнице тушили пожар (Соцсети)

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 6 октября Для вас открыты широкие перспективы добиться успеха практически в любых областях. Главное – не зевать! Главным ключом к успеху будет дружелюбная общительность.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на вторник, 6 октября (РЕДПОСТ) Днем в Харькове ожидается облачность, несмотря на то, что и утро, и вечер обещают быть ясными. Без осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.