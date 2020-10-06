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06.10.2020  08:17   

ВИДЕО, ФОТО: В областной больнице тушили пожар (Соцсети)

Вечером понедельника очевидцы сообщили о пожаре в областной больнице на проспекте Независимости.


// Telegram

На тушение были направлены пожарные подразделения.

По информации телеграм-канала Харьков 1654, произошло короткое замыкание холодильника в больнице.

Пожар ликвидирован подразделениями ГСЧС.

Эвакуация пациентов и персонала не проводилась.

 

Тэги:  пожар, харьков
 
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