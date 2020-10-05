Погоня на Московском: пьяный шальной водила попался копам (Telegram)

О происшествии сообщают очевидцы.
Как инофрмируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на Московском проспекте - ЧП.
Здесь завершилась погоня за пьяным водилой.
По информации очевидцев, тип за рулём Audi чуть не сбил людей.
4 патрульный машины гнались за ним.
Его тормознули на Московском проспекте 210/2.
День прекрасно подходит для самостоятельных проектов, а также ситуаций в стиле «семь раз отрежь», где надо действовать без лишних церемоний, решительно и четко.
В Харькове облачная погода продержится весь день. Без осадков.
Ежегодно 5 октября в более 100 странах отмечается Всемирный день учителя.
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