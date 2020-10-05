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05.10.2020  18:31   

Погоня на Московском: пьяный шальной водила попался копам (Telegram)

О происшествии сообщают очевидцы.


//t.me

Как инофрмируют пользователи Телеграмм-канала ХС Харьков, на Московском проспекте - ЧП.

Здесь завершилась погоня за пьяным водилой.

По информации очевидцев,  тип за рулём Audi чуть не сбил людей.

4 патрульный машины гнались за ним.

Его тормознули на Московском проспекте 210/2.

Тэги:  погоня, пьній водила, харьков, авария
 
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