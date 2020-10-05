05.10.2020 17:19

Кровавое застолье: напилась, зарезала любовника и прибежала к соседке (МВД)

На Харьковщине полицейские задержали женщину за убийство мужчины.



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Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 октября 2020 года около 20:40 в полицию поступило сообщение от 45-летней женщины о том, что к ней прибежала соседка и рассказала, что убила своего мужа.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа.

Установлено, что супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире.

Длительное застолье привело к спору на бытовой почве и ревности.

В результате 48-летняя женщина ударила сожителя кухонным ножом.

От полученной травмы 46-летний мужчина скончался.

Следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.

Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.