05.10.2020 17:19
Кровавое застолье: напилась, зарезала любовника и прибежала к соседке (МВД)
На Харьковщине полицейские задержали женщину за убийство мужчины.
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Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 октября 2020 года около 20:40 в полицию поступило сообщение от 45-летней женщины о том, что к ней прибежала соседка и рассказала, что убила своего мужа.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
Установлено, что супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире.
Длительное застолье привело к спору на бытовой почве и ревности.
В результате 48-летняя женщина ударила сожителя кухонным ножом.
От полученной травмы 46-летний мужчина скончался.
Следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.