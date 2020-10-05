Главная Новости Криминал и происшествия Кровавое застолье: напилась, зарезала любовника и прибежала к соседке (МВД)
05.10.2020  17:19   

Кровавое застолье: напилась, зарезала любовника и прибежала к соседке (МВД)

На Харьковщине полицейские задержали женщину за убийство мужчины.


//hk.npu.gov.uа
Как сообщает ГУ Нацполиции, 4 октября 2020 года около 20:40 в полицию поступило сообщение от 45-летней женщины о том, что к ней прибежала соседка и рассказала, что убила своего мужа.
 
По адресу выезжала следственно-оперативная группа.
 
Установлено, что супруги вместе распивали спиртные напитки в квартире.
 
Длительное застолье привело к спору на бытовой почве и ревности.
 
В результате 48-летняя женщина ударила сожителя кухонным ножом.
 
От полученной травмы 46-летний мужчина скончался.
 
Следователем Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
 
Женщина задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Источник:   ГУ Нацполиции
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